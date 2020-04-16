Москва, , 19:05 — REGNUM Депутаты Госдумы поддерживают решение президента РФ о переносе парада Победы на более поздний срок, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Перенос Парада Победы — решение вынужденное, но в нынешней ситуации единственно правильное. Мы поддерживаем президента в этом решении, в первую очередь он думает о жизни граждан нашей страны. Безопасность людей, их здоровье — приоритет для государства», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Праздник 9 мая отметим дома, сейчас мы должны с еще большей ответственностью относиться к здоровью наших ветеранов, наших бабушек и дедушек, родных и близких, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.

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