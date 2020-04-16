Ново-Огарево, Московская область, , 18:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк» и пообещал, что шествие в память об участниках Великой Отечественной войны обязательно будет проведено, но после того, как угроза коронавируса минует. Об этом глава государства сказал сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания Совета безопасности России.

Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции слишком высоки и проводить торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая небезопасно.

«Риски, связанные с эпидемией, пик, который не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к Параду и другим мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, в регионах», — сказал Путин.

Путин отдельно обратился к участникам памятной акции «Бессмертный полк».

«Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу», — сказал президент.