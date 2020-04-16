Киев, , 18:10 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 16 апреля, на внеочередном заседании назначило и.о. министра энергетики Ольгу Буславец.

Эту информацию политиков, депутатов Рады и центральные СМИ страны со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что назначение Буславец было единственным вопросом повестки заседания.

ИА REGNUM напоминает, что ранее кандидатуру Буславец официально вносили на рассмотрение Рады в ходе внеочередной сессии 30 марта, но в последний момент этот вопрос убрали из повестки дня.

Традиционно для Украины, если за желаемую кандидатуру на министерский пост нет голосов в Раде, кандидата попросту назначают и.о. решением правительства. По такой схеме, в частности, министерством здравоохранения Украины несколько лет управляла скандально известная Ульяна Супрун.

Буславец — бывшая глава директората энергетических рынков минэнерго, СМИ уверены, что она входит в орбиту влияния олигарха Рината Ахметова. Должность министра энергетики в правительстве Украины была вакантна с 4 марта.