Москва, , 17:56 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора председатель КНР заявил, что Китай будет и дальше оказывать твёрдую поддержку Российской Федерации в борьбе с эпидемией коронавируса.

Более того, Си Цзиньпин уверен, что испытание эпидемией коронавируса сделает стратегическое сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики еще прочнее.

Си Цзиньпин также отметил, что Москва и Пекин должны найти новые гибкие варианты для продвижения двустороннего сотрудничества.

Помимо прочего глава Китая подчеркнул недопустимость политизации и приклеивания ярлыков в связи с эпидемией коронавируса. Такая тактика не способствует международному сотрудничеству.

В целом Си Цзиньпин выразил уверенность, что России удастся в короткие сроки взять под контроль распространение коронавируса и восстановить свое экономическое развитие.