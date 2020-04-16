Киев, , 17:50 — REGNUM Олигарх Игорь Коломойский в настоящий момент контролирует порядка 50 депутатов «Слуги народа», которые зашли в Раду нынешнего созыва благодаря президенту Зеленскому.

Об этом заявила сегодня, 16 апреля, украинский политолог Олеся Яхно, комментируя смену регламента парламента для оперативного принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта.

Эксперт обращает внимание, что за изменения регламента, позволяющие обойти законодательный спам к «антиколомойскому закону», проголосовали только 204 «слуги народа», при том что совсем недавно во фракции было больше 250 человек.

«По сути, с одной стороны, хорошо, что эти изменения в регламент приняты. А с другой — власть избрала «длинный путь», позволяя Коломойскому за это время, до момента принятия закона «о банках», выиграть суды в Украине по Приватбанку (закон не имеет обратной силы). Это попытка усидеть на двух стульях — и с Коломойским не разругаться, и попробовать получить кредит МВФ», — считает Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на внеочередной сессии Верховная рада приняла в целом закон, который существенно ускоряет рассмотрение законопроектов во втором чтении, если к ним подано большое количество поправок. Инициативу поддержали 242 народных депутата при 226 необходимых, причем только 204 парламентария представляли партию власти. Руководство рады заявило, что это временная норма, которая введена на период действия в стране карантина.