Вашингтон, , 17:48 — REGNUM США выражают «недовольство» фактом пролёта российского истребителя Су-35 в нескольких метрах от патрульного P-8A Poseidon над Средиземном морем, заявил 16 апреля на брифинге глава Европейского командования ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

По его словам, миссия в Москве ведёт диалог с российскими властями, чтобы дать сигнал о недовольстве Вашингтона.

«Это было очень неприятно, это очевидно. Я смотрел видео и исследовал намерения лётчика. Мое нынешнее заключение — это было скорее непрофессионально, чем намеренно. Мы продолжаем расследование», — сказал Уолтерс.

Напомним, ранее представитель ВМС США заявил, что 15 апреля самолет-разведчик США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем был перехвачен российским истребителем Су-35.

В США заявили, что Су-35 на высокой скорости пролетел, перевернувшись, на расстоянии менее 10 метров впереди американского самолёта, который из-за этого попал в зону турбулентности.

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