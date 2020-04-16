Лондон, , 17:41 — REGNUM Продления наступившего после Brexit переходного периода в связи с пандемией не планируется, заявил 16 апреля представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в интервью Financial Times.

По словам чиновника, британские власти не пойдут на увеличение сроков переходного периода, даже если это будет рекомендовать руководство Европейского союза.

Он пояснил, что нужно успеть за отведённое время утрясти все несогласованные вопросы между Лондоном и Брюсселем, чтобы бизнес мог развиваться дальше.

Напомним, переходный период после Brexit отведён Великобритании и руководству ЕС, чтобы договориться по всем экономическим аспектам в новом формате отношений. Он завершается 31 декабря 2020 г.

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