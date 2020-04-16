Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения позволила китайскому правительству скрыть и распространить ложь о пандемии коронавируса, заявил в твиттере сенатор Том Тиллис.

По мнению политика из Северной Каролины, приостановление финансирования такой организации — правильное решение. К тому же, указывает он, Китай платит только десятую часть от того, что американские налогоплательщики предоставляют ВОЗ.

«Нам нужны реформы в ВОЗ, прежде чем можно будет ждать от американских налогоплательщиков выделения ей больше средств», — говорит Тиллис.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Мелинда Гейтс считает, что отказ США от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является опасным и бессмысленным шагом, когда мир сталкивается с кризисом в области здравоохранения. Фонд Билла и Мелинды Гейт анонсировал дополнительное пожертвование ВОЗ в размере 150 млн долларов, которое доведет сумму участия Гейтсов в борьбе с коронавирусом до 250 млн.