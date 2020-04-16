Тбилиси, , 17:32 — REGNUM События 20 июня 2019 года в Тбилиси и их последствия нанесли большой ущерб безопасности страны, говорится в отчете Службы государственной безопасности Грузии о работе за 2019 год.

«Агрессия, насилие, неподчинение правоохранительным органам, а также действия, направленные на создание бесконтрольной и хаотичной ситуации, и попытки утверждения их «принятой нормой» создают значительный вызов государственности, конституционному строю и формам правления. Перечисленные действия, которые провоцировали масштабный внутриполитический кризис, могли использоваться иностранными государствами для активизации в стране острых, необратимых процессов», — констатирует СГБ Грузии.

Как известно, 20 июня 2019 года соратники экс-президента Саакашвили созвали у здания парламента Грузии масштабный митинг, поводом для которого избрали визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и его восседание в кресле председателя парламента в ранге председателя МАП. В результате «протеста» оппозиции сессия МАП была сорвана, а митинг перерос в попытку насильственного захвата здания парламента, что было пресечено силами полиции и спецназа.