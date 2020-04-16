Тбилиси, , 17:27 — REGNUM

Главным вызовом для Грузии остается «российская оккупация», считает Служба госбезопасности Грузии, которая представила на утверждение парламента свой отчет о работе за 2019 год.

«В 2019 году незаконные действия оккупантских сил критически обострили ситуацию вдоль линии оккупации и в регионе в целом. В этом отношении особенно следует отметить события, развернувшиеся у села Чорчана», — говорится в отчете.

Значительным вызовом для Грузии также названы попытки отдельных государств применить против Грузии инструменты «гибридной войны». Хотя сами государства здесь не называются, но авторы отчета опять-таки подразумевают прежде всего Россию.

«Несмотря на то, что данные инструменты в последний период существенно не изменились, в прошлом году были еще больше отточены формы, методы производства и тактика влияния на целевые объекты. В рамках данных действий активно велось разжигание в населении антизападных настроений и влияние на избранный страной западный курс», — говорится в отчете.

Пространный документ охватывает более 40 страниц, и первая его половина — первые 19 страниц целиком посвящены теме «российской оккупации».