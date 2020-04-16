Москва, , 17:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня Владимир Путин проводит онлайн-совещание по ситуации в строительной отрасли. Однако начало совещания было отложено. Как сказал Путин по видеосвязи, у него есть мероприятие, которое он не может перенести.

Это и был телефонный разговор с Си Цзиньпином.

Песков обещал, что в ближайшее время пресс-служба президента сообщит детали разговора.