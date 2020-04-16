Белград, , 16:56 — REGNUM Министерство внутренних дел Австрии подтвердило наличие рабочего соглашения с Сербией о возврате мигрантов, которым Вена отказала в предоставлении убежища. Об этом 15 апреля сообщило агентство DW («Немецкая волна») на своей странице на сербском языке.

В соответствии с этим документом Австрия имеет право вернуть в Сербию тех мигрантов, которым не было предоставлено убежище, если они на своем пути в Австрию прошли через сербскую территорию, пишет издание.

«Рабочее соглашение существует, оно было подписано 24 апреля 2019 года», — процитировало агентство ответ министерства внутренних дел Австрии.

В ответе министерства также отмечается, что двухстороннее соглашение не имеет срока годности, и что австрийский и сербский МИДы в любой момент могут его аннулировать. Мигранты, которые возвращаются в Сербию, будут размещены в центрах для приема беженцев открытого типа, а расходы на функционирование этих центров берет на себя австрийская сторона, уточняется в ответе МВД Австрии.