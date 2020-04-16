Ростов-на-Дону, 16 апреля 2020, 16:47 — REGNUM В Ростовской области сменился начальник управления ветеринарии. Руководящую должность занял Александр Кругликов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной станции по борьбе с болезнями животных 16 апреля.
«На должность начальника управления ветеринарии — главного государственного ветеринарного инспектора Ростовской области назначен Александр Кругликов», — уточняется в сообщении.
ИА REGNUM отмечает, что прежний руководитель структуры Владимир Жилин занимал пост с лета 2015 года. Его полномочия были прекращены в апреле текущего года.