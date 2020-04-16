Белград, , 16:42 — REGNUM Евросоюз не намерен соревноваться с Китаем, когда речь идет о предоставлении помощи Сербии для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом заявил комиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи 16 апреля.

Так Варгейи ответил на критику президента Сербии Александра Вучича по поводу отсутствия европейской солидарности во время пандемии. «Нет большой международной или европейской солидарности — это сказка на бумаге», — заявил Вучич 16 марта во время пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал РТС.

По словам Варгейи, речь идет не о соревновании, а о помощи.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Западные Балканы, и я приветствую то, что Китай тоже помогает региону. Европа и раньше поддерживала Китай в борьбе против коронавируса. Понятно, что это глобальный кризис, которые требует глобального ответа», — заявил Варгейи порталу EWB.

Варгейи подчеркнул, что Евросоюз среагировал очень быстро и обеспечил Западным Балканам помощь в эквиваленте более 700 млн евро.

«Мы обеспечили 38 млн евро для текущих потребностей, таких, как финансирование медицинского оборудования или доставка купленных материалов. Мы подготовили двухсторонние пакеты, перенаправили средства в размере 374 млн евро, которые остались бы неиспользованными. Все это будет дополнено поддержкой региону в размере 290 млн евро», — рассказал европейский политик.

Варгейи напомнил, что три четверти инвестиций в регионе Западных Балкан приходят из ЕС, от 70 до 80 процентов товарооборота стран регион также приходится на Евросоюз.

«Хотя и другие страны присутствуют в регионе и пытаются оказывать давление, Западные Балканы сделали недвусмысленный выбор, и их будущее в ЕС, которому они и принадлежат», — отметил Варгейи.

По его мнению, решение начать переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии к Евросоюзу «вернуло политику расширения на правильный путь».

«Мы смогли принять это решение вопреки трудной ситуации в которой мы оказались из-за пандемии», — сказал Варгейи.

Напомним, что после того, как в Сербии появились первые заболевшие COVID-19, Александр Вучич заявил, что европейская солидарность исчезла. Он подверг критике государства Евросоюза из-за запрета экспорта медицинского оборудования в те страны, которые не являются членами ЕС.

Европейская комиссия 15 апреля приняла решение изъять Западные Балканы из списка стран, в которые запрещается экспорт медицинских средств из Евросоюза. Об этом её ранее просили министры иностранных дел стран региона.

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