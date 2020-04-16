Москва, , 16:30 — REGNUM В четверг, 16 апреля, в РИА Новости прошел он-лайн круглый стол — экспертная дискуссия, посвященная будущему политических партий после того, как завершится пандемиия коронавируса. По мнению политолога, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, на данный момент политическим партиям не следует думать, что они «находятся в центре мира, и без их деятельности и контента избиратель затоскует».

«Партии сейчас сражаются за внимание людей, а людям совершенно не до них. У них тревога и проблемы. Но это с одной стороны. С другой стороны, эпидемия закончится, а политика останется. И люди подумают: а кто представляет наши интересы в новом мире? Кто защитит «удаленных» в политическом поле?», — написала Анна Федорова на своей странице в социальной сети.

«Оппозиционные парламентские партии бросили своих избирателей со словами «живите как хотите» и хохоча, самоизолировались, — подчеркнула Анна Федорова. Вместе с тем, она положительно отозвалась о деятельности партии «Единая Россия», которая «использует свою могучую инфраструктуру для работы волонтеров».

Эксперт также оценила деятельность новых и несистемных партий: «Партия прямой демократии, Движение За Правду, Партия «Новые люди» имеют шанс войти в повестку с новым стилем, языком политики и собственно, новыми людьми»