Владимир, , 16:20 — REGNUM Директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области с 16 апреля назначен Андрей Петрищев. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Петрищев родился в городе Дзержинске (Нижегородская область). Он имеет степень кандидата медицинских наук, работал в НИИ морфологии человека Академии медицинских наук СССР, в Российском государственном медицинском университете, Реабилитационном учебном центре Фонда социального страхования России, в банковских и коммерческих структурах. До назначения на новую должность он возглавлял Медцентр при ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».

Прошлый директор регионального фонда ОМС Ольга Ефимова была отправлена в отставку после 18 лет работы в этой должности.