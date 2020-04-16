Киев, , 16:16 — REGNUM Общественное обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме продолжается, заявил сегодня, 16 апреля, первый заместитель главы Верховной рады, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

Политик, в частности, отметил, что карантин обсуждению не помеха, и все дискуссии можно провести в режиме он-лайн.

«С текстом законопроекта на украинском и английском языках можно ознакомиться в открытом доступе… все предложения и замечания к этому законопроекту принимаются в электронном виде», — заявил Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что еще в осени прошлого года партия «Слуга народа» готовит ряд законопроектов, которые предусматривают введение в стране т.н. «народовластия», в том числе — законопроект о всеукраинском референдуме. В конце феврале специальная рабочая группа Рады одобрила окончательный вариант документа, а с начала якобы идет его «обсуждение». Закон о референдуме привязан к закону о продаже земли — предполагается, что решение о продаже земли иностранцам будет принять народ. В «Слуге народа» заявляли, что такой «земельный» референдум может пройти уже до конца нынешнего года.