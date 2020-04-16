Москва, , 16:12 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой такой помощи, прописываются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

Договор подписан в Пномпене 26 сентября 2019 г. и направлен на укрепление международно-правовой базы российско-камбоджийского сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам.