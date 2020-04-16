Москва, , 16:05 — REGNUM Ситуация с введением пропускного режима в Москве показала, что определенные сбои бывают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля выразил надежду, что подобные проблемы больше не повторятся.

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«Мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись», — сказал Песков, добавив, что сейчас ситуация нормализовалась.

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По словам пресс-секретаря главы государства, в целом все шаги, которые на сегодня предпринимают власти, «делаются только в интересах граждан, ради защиты граждан от эпидемии».

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Из-за проверок необходимых для перемещения на транспорте цифровых документов перед входами на станции образовались очереди.