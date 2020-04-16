Париж, , 16:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением спустя год после пожара в соборе Нотр-Дам и пообещал восстановить собор за пять лет, сообщили в Елисейском дворце в Париже.

«Я обещаю, что через пять лет мы восстановим Нотр-Дам. Мы сделаем все, чтобы уложиться в этот срок», — заявил Эммануэль Макрон.

Глава государства также отметил помощь со стороны 340 тыс. доноров со всего мира, «щедрость которых станет цементом вновь обретенного великолепия Нотр-Дама».

«Через год после драматического пожара, разорившего часть собора Нотр-Дам, я хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, кто тогда спасал его, и всех тех, кто сегодня восстанавливает его», — заявил президент Франции.

Напомним, год назад, 15 апреля 2019 года, парижане, жители франции и граждане всего мира наблюдали за разрушением Нотр-Дама, исчезанием наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, большой колокол собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля 2020 года прозвонил в память о крупном пожаре, произошедшем в соборе ровно год назад.

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