Владимир, , 16:00 — REGNUM Директором департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области с 16 апреля Елена Семёнова. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Работу в департаменте ЖКХ областной администрации начала в 2004 году, а до нового назначения занимала пост первого заместителя директора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с прошлым директором департамента Ильёй Потапым контракт был расторгнут 3 марта. Потапов руководил департаментом с 14 ноября 2018 года.

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