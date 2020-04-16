Москва, , 15:59 — REGNUM Законопроект о заключении договора с операторами сотовой связи дистанционно с помощью единой биометрической системы внесли в Госдуму депутаты «Единой России» и члены Совфеда во главе с Андреем Турчаком и Александром Хинштейном, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Особенности процедуры заключения договора об оказании услуг связи устанавливаются Правилами оказания услуг телефонной связи, утверждаемыми правительством РФ.

В целях обеспечения защиты персональных данных обработка таких данных осуществляется только с письменного согласия абонента — физического лица или индивидуального предпринимателя.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2021 года.