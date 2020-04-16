Подгорица, , 15:59 — REGNUM Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви призвала всех верующих соблюдать рекомендации врачей и ограничительные меры из-за коронавируса и в праздник Пасхи.

Ранее представители духовенства встретились с врачами-эпидемиологами. На этой встрече, по их словам, их убедили, что опасность распространения коронавируса не миновала.

«Пасхальные богослужения, которые будут проводить митрополит черногорский и приморский Амфилохий и другие священники, будут транслироваться в прямом эфире через церковные СМИ», — сообщили в митрополии.

Также отмечается, что государственное телевидение отказалось предоставить СПЦ эфир.

Представители СПЦ также уверяют, что как только пройдет опасность эпидемии, протестные шествия против закона о свободе вероисповедания будут возобновлены.