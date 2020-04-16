Киев, , 15:55 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании 16 апреля проголосовала в целом законопроект о внесении изменений, касающихся т.н. «законодательного спама», в регламент.

Соответствующую инициативу поддержали 242 депутата, причем фракция «Слуга народа» дала лишь 204 голоса, остальные добавили различные фракции и депутатские группы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон закрепляетособую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит существенно сократить время рассмотрения поправок в сессионном зале.

ИА REGNUM напоминает, что власти страны, очевидно, намерены применить новинку к т.н. «антиколомойскому» законопроекту, к которому перед вторым чтением подали более 16 тыс. правок. Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в нормальном режиме работы рассмотрение всех правок займет как минимум полгода работы украинского парламента.