Москва, , 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин перенёс на один час совещание, посвящённое развитию строительной отрасли.

«В связи со сдвижкой графика рабочего до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса», — сказал он.

Он предположил, что того времени мало для обсуждения тем совещания, и предложил перенести мероприятие на час и в таком же составе «встретиться и поговорить».

Отметим, что в рабочем графике президента 16 апреля значатся несколько мероприятий, в том числе международный телефонный разговор и встреча с членами Совбеза.