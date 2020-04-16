Москва, 16 апреля 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин перенёс на один час совещание, посвящённое развитию строительной отрасли.
«В связи со сдвижкой графика рабочего до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса», — сказал он.
Он предположил, что того времени мало для обсуждения тем совещания, и предложил перенести мероприятие на час и в таком же составе «встретиться и поговорить».
Отметим, что в рабочем графике президента 16 апреля значатся несколько мероприятий, в том числе международный телефонный разговор и встреча с членами Совбеза.