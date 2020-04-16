Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Минобороны США продолжает глобальные военные операции несмотря на распространения коронавируса. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Пентагоне 14 апреля 2020 года. В этом мероприятии принимали участие министр обороны Марк Эспер и председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Представляет интерес список глобальных военных операций США по всему миру. Их в ходе своего выступления перечислил Марк Эспер:

— проведение контртеррористических миссий в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане;

— проведение операций по поддержке свободной навигации по всему миру;

— мониторинг испытаний северокорейского оружия;

— улучшение оборонительной позиции США в Ираке;

— сопровождение российских бомбардировщиков из воздушного пространства США;

— сдерживание агрессивного поведения Ирана;

— работа с афганскими силами безопасности и партнёрами по операции «Решительная поддержка» в Афганистане;

— продолжение усиленных операций по борьбе с терроризмом в зоне ответственности Южного командования США;

— работа с союзниками по НАТО в Европе;

— защита интересов США в космосе.

Глава Пентагона также сообщил, что Космические силы США в марте 2020 года запустили на орбиту свой первый спутник.