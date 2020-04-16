Киев, , 16:20 — REGNUM 242 депутата Верховной рады Украины проголосовали за поправку к регламенту, которая позволяет игнорировать большое количество поправок к законам. Трансляцию заседания вёл 16 апреля телеканал 112.ua.

«Новый закон будет действовать временно — до конца карантина и ещё 30 дней после него», — рассказал в ходе заседания председатель парламента Дмитрий Разумков.

На пленарных заседаниях парламента уже не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые отклонил парламентский комитет.

Законопроект может рассматриваться по специальной процедуре, если в него предлагают внести больше поправок, чем количество пунктов, из которых он состоит (но не менее 500 поправок). Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, а для утверждения их инициативы нужно, как минимум, 226 голосов.

Согласно специальной процедуре, один внефракционный депутат может настаивать на рассмотрении одной правки, не учтённой комитетом, а депутатская группа — пяти таких правок.

Профильный комитет в течение двух дней должен подготовить сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают парламентарии. На представление каждой поправки в зале заседаний даётся не более двух минут.

Данный закон был принят после того, как 28 депутатов фактически заблокировали рассмотрение закона о национализированных банках, который от Украины требует принять Международный валютный фонд. Парламентарии подали 16 381 правку.

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Отметим, что данное решение фракция «Слуга народа» приняла при помощи голосов из депутатской группы «Довира» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Официально оформлена коалиция с группой «Довира» Веревского (группа, лоббирующая интересы агробизнесмена Андрей Веревского — ИА REGNUM), которой за это голосование под контроль отдаётся Гослесагентство», — написал в своём telegram-канале депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«ОПЗЖ за закон МВФ. Наверное, «чего-то не понял» не только я, но и миллионы людей», — прокомментировал голосование популярный украинский блогер Анатолий Шарий.

Напомним, МВФ требует от Украины принять закон об открытии рынка земли и так называемый «антиколомойский» закон. После этого, Украине обещают выделить очередной кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсен заявил, что Украина вскоре выполнит условия, поставленные перед ней для получения кредита.

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