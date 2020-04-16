Джакарта, , 15:16 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна сотрудничает с Южной Кореей и Японией в сфере совместного производства медицинского оборудования, сообщает CNN Indonesia.

По словам главы МИД Индонезии, совместное производство была осуществлена с целью преодоления нехватки медицинского оборудования в стране, в частности, средств индивидуальной защиты.

«Индонезия и Южная Корея, а также Индонезия и Япония в настоящее время создают практические схемы совместного производства медицинского оборудования, а также средств индивидуальной защиты», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции 16 апреля.

Индонезия также просит Турцию разрешить правительству импортировать сырье, необходимое для производства медицинских изделий внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5516.

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