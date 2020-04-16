Ашхабад, , 15:11 — REGNUM Представители руководства агентства «Туркменские железные дороги» и управления железных дорог Афганистана в ходе видеоконференции обсудили проект строительства афганской железной дороги, проходящей по маршруту Тургунди — Герат. Об этом сообщает туркменский МИД.

Глава туркменского госагентства Азат Aтамурадов и его афганский коллега Мохаммад Шамс уделили особое внимание вопросам, касающимся планов по прокладке железнодорожной ветки Акина — Андхой.

Также участники видеосовещания обменялись мнениями по оптимизации транзитного грузового движения и вагонов, проходящих через Афганистан, дальнейшему развитию транспортного коридора «Лапис Лазули» и оформлению виз работникам сферы железнодорожного транспорта.