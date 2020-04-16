Москва, , 15:15 — REGNUM Предложение президента США Дональда Трампа отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, положительно восприняли в Кремле. Об этом заявил 16 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что заявление Трампа было воспринято «очень позитивно». Российская сторона воспользуется таким «любезным предложением», если возникнет необходимость.

Песков напомнил, что Россия оказала американской стороне помощь, отправив аппараты ИВЛ в период, когда в США их производство ещё не было налажено в нужном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, партия российского медицинского оборудования была отправлена в США в начале апреля.

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