Москва, , 15:06 — REGNUM В Москве очень позитивно восприняли предложение президента США Дональда Трампа о помощи России в виде поставок аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что в случаев необходимости, воспользуется предложением американской стороны.

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«При необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона помогать другим странам, в том числе и России, в борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, в случае необходимости, может направить аппараты искусственной вентиляции легких, как только в Соединенных Штатах будет налажено собственное производство.