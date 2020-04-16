Ашхабад, , 14:55 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил чиновникам рассматривать любые инициативы граждан, касающиеся изменения туркменской Конституции, передает «Trend».

»Люди должны жить, осознавая, что их мнение всегда имеет значение, поэтому ни одна инициатива нашего народа не должна остаться без внимания», — подчеркнул он.

Также глава государства отметил, что необходимость изменения Основного закона Туркмении необходимо для того, чтобы страна могла успевать за стремительно меняющейся экономической и политической ситуацией в мире.

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