Москва, , 14:53 — REGNUM Уже в ближайшие дни в администрации президента РФ будет сформулирована позиция России относительно инициативы о всемирном прекращении огня во всём мире в условиях пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля добавил, что обсуждать этот вопрос по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин пока не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал к немедленному глобальному прекращению огня во всех конфликтах мира на фоне распространения коронавируса, назвав вирус общим врагом, которому надо противостоять сообща.

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Этот призыв поддержали в МИД РФ. в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у людей в «горячих точках» нет доступа к лекарствам и квалифицированной медпомощи. На фоне пандемии это может привести к мировой гуманитарной катастрофе. в МИД РФ призвали международное сообщество к оказанию нуждающимся странам необходимой гуманитарной помощи без каких-либо политических предусловий.