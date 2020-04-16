Вашингтон, , 15:14 — REGNUM 15 апреля госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter поблагодарил Южную Корею за предоставленные наборы для диагностики коронавируса.

Он выразил признательность за то, что Южная Корея предоставила возможность Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) закупить большое количество тест-систем.

Ранее, представители госдепартамента США заявили, что власти страны закупили 600 тыс. диагностических наборов южнокорейского производства.

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Напомним, что 24 марта во время телефонного разговора с главой Южной Кореи президент США Дональд Трамп попросил о поставках тест-систем для диагностики коронавируса, а 27 марта три южнокорейские компании получили временную лицензию на осуществление поставок диагностических наборов от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США.