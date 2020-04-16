Уфа, , 14:54 — REGNUM На государственную и муниципальную службу в Башкирии не будут брать граждан, у которых будет штраф за нарушение карантина. Об этом 16 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, его команде не нужны граждане, которые не думают об окружающих людях и о республике в целом.

Радий Хабиров также отметил, что за три минувших дня за нарушение режима самоизоляции оштрафовали порядка полутора тысяч человек и эта цифра будет расти.

Глава Башкирии сообщил, что он понимает, что подобные меры не являются популярными, но он сознательно идет на них, поскольку пандемия нарастает и сейчас не время думать о популярности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зарегистрировано 191 случай коронавируса.

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