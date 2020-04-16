Душанбе, , 14:47 — REGNUM В горных районах Таджикистана прошли комплексные учения с участием разведывательных и артиллерийских подразделений 201-й российской военной базы, сообщаетпресс-центр Центрального военного округа.

В рамках выполнения практической части учения военные разведывательного подразделения базы совершили марш-бросок в район горного полигона Ляур, где военнослужащие провели рейд по обнаружению хорошо замаскированных огневых позиций условного противника со значительно превосходящими силами.

Затем расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм самоходные гаубицы «Акация» получили координаты целей — командные пункты, тыловые подразделения и скоплении бронетехники условного противника — и точными ударами уничтожили их на удалении до 20 км.

В ходе учений особое внимание было уделено совместным практическим действиям разведывательных и артиллерийских комплексов.

Так беспилотные летательные аппараты и расчёты комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» смогли в слаженной совместной работе выполнить поставленные командованием задачи: обнаружить условного противника, выдать целеуказания артиллерии, а затем скорректировать удар в онлайн-режиме.

Отмечается, что в рамках прошедшего учения военные отработали приёмы управления огнём, контрбатарейной борьбы, а также противоогневого манёвра.