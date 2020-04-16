Рим, , 13:59 — REGNUM Власти Италии удовлетворены извинениями, принесенными стране от имени Евросоюза главой Еврокомиссии, написал на своей странице в Facebook в четверг, 16 апреля, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщалось ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен принести Италии извинения за свои действия в начале пандемии коронавируса (то есть за отказ от оказания помощи) и что такие извинения будут «справедливыми». Бороться с пандемией и ее последствиями нужно сообща, добавила она.

Теперь ЕС должен найти в себе силы действовать солидарно ради всех населяющих его народов, отметил в свою очередь Ди Майо.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов.