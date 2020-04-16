Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Протесты, которые организовала в Тбилиси в июне 2019 года оппозиция, угрожали государственной структуре Грузии. Об этом говорится в отчете, опубликованном 16 апреля Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.

В документе утверждается, что протесты, которые вылились в беспорядки, и процессы, которые они вызвали, стали одним самых сложных вызов для страны в прошлом году.

«Агрессия, насилие, неповиновение правоохранителям, а также действия, направленные на создание бесконтрольной и хаотической обстановки, и попытки установления этого как «принятой нормы», порождают значительные вызовы для государства», — говорится в отчете.

По мнению представителей службы Госбезопасности, подобные ситуации могут использовать для создания более острых проблем другие государства.

Стоит отметить, что в том же отчете СГБ сообщается, что российские спецслужбы якобы в 2019 году стремились дестабилизировать обстановку в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты 20 июня 2019 года в Тбилиси были спровоцированы оппозиционными партиями. Поводом стало то, что в здании грузинского парламента проходил съезд Межпарламентской ассамблеи православия, во время которого его председатель, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Хотя это было согласовано с грузинской стороной, действия российского политика использовали для разжигания антироссийских настроений.

Позже экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, соратники которого участвовали в июньских протестах, заявил, что в тот день власть в стране была «близка к падению».

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