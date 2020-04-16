Москва, , 13:36 — REGNUM У министра здравоохранения Российской Федерации будет новый заместитель. На эту должность назначен Олег Гриднев. соответствующее распоряжение о назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Гриднева Олега Владимировича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также: Мишустин назначил нового замглавы Минэкономразвития России

Напомним, до этого назначения Гриднев с мая 2015 года занимал должность главного врача городской клинической больницы имени Кончаловского в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Владислава Федулова новым заместителем министра экономического развития России.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин: меры глав регионов против коронавируса должны быть адекватными