16 апреля 2020 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 13:33 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации кабинет министром Украины возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, передает «Редпост» (Харьков) со ссылкой на председателя Национального Совета экономического развития Алексея Дорошенко. «Мониторинг будет распространен на десять продуктов, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара, — заявил Дорошенко. — Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязан сообщать об этом в Госпотребнадзор». Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа. Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки. По словам Дорошенко, на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и иметь возможность влиять на производителей или импортеров, если цены растут без экономического обоснования. Сам перечень социально-значимые товаров может вырасти.

Массовое посещение церквей на Пасху может свести на нет все достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса на Украине, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). Издание приводит слова главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. «Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях, — говорит Ляшко. — Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы. Но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости. Маркерная точка — это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию. Это как раз пятый-седьмой день после Пасхи: мы увидим, есть ли у нас всплеск после празднования». Он призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина: «Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей».

В течение 11 дней украинские пожарные круглосуточно боролись с огнем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, информирует «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Пожар начался 4 апреля в западной части зоны. Людей отсюда выселили еще в апреле 1986 года после аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов 14 апреля заявил, что пожарным удалось окончательно потушить очаги огня в зоне. Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами. Боролись с огнем более 1500 пожарных, свыше 100 единиц техники и даже природа — 14 апреля в этой местности пошел дождь. В сети появились ужасные фотографии последствий масштабной катастрофы. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, десятки отселенных сел, нанес огромный ущерб флоре и фауне.

Из-за карантина на Тернопольщине стало больше безработных, пишет «За Збручем» (Тернополь). В областной центр занятости ежедневно обращаются более сотни человек в поисках работы. Статус безработного получило более десять тысяч жителей. Жительница Кременецкого района Ольга Бобрик во время карантина потеряла работу. Поэтому женщина решила обратиться в центр занятости, чтобы получить хоть какие-то средства. С вакансиями на Тернопольщине пока сложно, говорят в областном центре занятости. Большинство работодателей края приостановили деятельность. Некоторые работодатели закрыли вакансии, а некоторые оставили их открытыми, продолжают поиски, но тогда, когда завершится карантин. Сейчас обращений граждан по поиску работы значительно больше. Многие вернулись из-за границы, они ищут работу.

В Житомире большинство бездомных живут в городском центре учета бездомных лиц, однако некоторые остались на улице, рассказывает «Житомир.info» (Житомир). «Все мы прекрасно понимаем, как настоящие бездомные зарабатывают. Мы не говорим о тех, которые попрошайничают. Бездомные никогда не будут просить, они гордые и сами могут зарабатывать, как они это называют. Зарабатывают чем? Сбор стеклотары, макулатуры, металлолома, но из-за карантина все пункты приема сейчас закрыты. Как на них это повлияло — могу только догадываться. Трудно стало, потому что большинство наших трудоспособных подопечных работали на рынках, но, к сожалению, из десяти там сейчас работает только двое», — отмечает председатель правления общества «Милосердие» Владислав Паламарчук. В центре учета бездомных количество подопечных увеличилось. Сейчас там находится 65 человек. Обращаются не только бездомные, но и те, кто был вынужден покинуть санаторий «Лесная сказка», который сейчас используют для обсервации.

В Кременчуге дворники остались без зарплаты из-за карантина, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Речь идет о работниках ЖКХ из Глобино, которые работают в Кременчуге. Они не могут попасть на работу из-за ограничения транспортного сообщения. Так, Валерий Чернявский вместе с товарищем Владимиром Скалым работают в управляющей компании «Житлорембудсервіс», которое обслуживает более 700 домов города. Электричка, на которой они добирались из Глобино в Кременчуг, пока не ездит. Валерий рассказал, что руководство предприятия грозится уволить его и Владимира из-за того, что они не выходят на работу. Но мужчины объясняют, что просто не могут добраться до Кременчуга. Директор «Житлорембудсервіс» Александр Бондаренко пояснил, что не собирается увольнять Валерия и Владимира, но и за тот период, что они не выходят на работу, им не заплатят.

На пункте пропуска «Дорогуск — Ягодин» на украинско-польской границе предприимчивые украинцы решили заработать на перевозке работников, которые возвращаются домой из Польши, передают «Волинські Новини» (Луцк). Причем, польская таможня позволяет украинцам пересечь свой участок границы пешком, а вот на украинской стороне уже нет. Вместо этого украинцам предлагают автобус на польской стороне. Стоимость проезда составляет 20 злотых с человека или 130 гривен по курсу. Автобус проезжает максимум километр и высаживает людей практически сразу за воротами таможни. «Поляки нас пропускают пешком, хотя у них нет пешеходного перехода, а наши на всем привыкли наживаться. 20 злотых за один километр — это вымогательство», — говорит один из украинцев, который пересекал границу ночью 9 апреля. Он добавил, что чеков или билетов водители автобусов не выдают. В его автобусе ехали 55 человек. То есть за один рейс выходит 1100 злотых (около 6500 гривен). А за сутки автобус может сделать около десятка таких рейсов. Автобусы принадлежат некому частнику. Но кто он, почему устанавливает такие тарифы и отчего украинская таможня не пропускает украинцев пешком, как это сделали поляки, неизвестно.

Крестьяне на Херсонщине овощи вынуждены выбрасывать, утверждает «Новий день» (Херсон). Это происходит после того, как закрылся один из крупнейший оптовых рынков Юга Украины в селе Великие Копани. Закрыт из-за карантина. Сейчас там помойка. Под открытым небом — тонны гнилой капусты. Крестьянам просто некуда девать овощи, выращенные для оптовой торговли. Здесь застряли десятки фур из Западной Украины, которые еще неделю назад привезли на Херсонщину яблоки и картофель. Сдав товар, водители должны закупить редис, капусту и так далее. Теперь возвращаться не видят смысла. Неразгруженные фуры так и стоят на рынке, водители, в надежде на то, что рынок таки откроют, сняли жилье еще на пару суток. Теперь торговля переместилась на обочину. Люди не скрывают: цена значительно упала, но товар не идет — покупать некому. Жители Великих Копаней говорят, что видели в торговых сетях редиску, не поверите, из Израиля… Мол, вот почему наша не нужна. А ведь именно отечественные супермаркеты могли бы сейчас спасти украинских крестьян, чьи овощи безбожно гниют.

Первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего, информируют «НикВести» (Николаев). По словам главврача Южноукраинской городской многопрофильной больницы Ирины Доценко, сыну заболевшего мужчины, который работает на Южно-Украинской атомной электростанции, будут сделаны два экспресс-теста перекрестным методом для выявления коронавируса. Также будут проверены и другие контактные лица.

«Думская» (Одесса) рассказывает о буднях украинцев в обсервации: платное проживание без нормальных условий, а цены на еду, как в ресторане. Украинцы, которые 10 апреля вернулись в Киев из ОАЭ, жалуются на проблемы, связанные с обязательной обсервацией. Люди говорят, что до вылета всем 113 эвакуированным пассажирам дали подписать документ о согласии на обязательное прохождение обсервации, но в нем не было и речи об оплате. Где будет обсервация, людям не говорили до последнего, а потом выяснилось, что везут их в санаторий «Украина» под Киевом. Но поселение оказалось небесплатным: самый дешевый двухместный номер обойдется в 2 996 гривен с человека за две недели. «Брали деньги в долларах, евро, не стесняясь закона. Лично директор санатория говорила всем, у кого нет денег — на выход с вещами», — поведал изданию один из пассажиров рейса Владислав. При этом условия проживания оставляют желать лучшего — в помещениях холодно, горячей воды нет, а цены на питание как в ресторанах. С медицинской помощью в санатории тоже есть проблемы. «Когда у одного парня начался приступ астмы, все просили вызвать скорую. Два часа скорая не ехала, директор санатория сказала: «Вы симулируете, чтобы под предлогом астмы сбежать». От персонала мы слышали насмешки, что приехали из Дубая — теперь расплачивайтесь», — сообщила одна из пассажирок. Согласно постановлению кабмина №262, пребывание граждан на обсервации будет финансироваться из местных бюджетов, но при этом люди на обсервации сами должны платить за питание.

На Херсонщине нарушители карантина бегут из обсервации, распространяют слухи и употребляют алкоголь на улице, пишут «Херсонцы» (Херсон). С начала карантинных мероприятий на Херсонщине полицейские составили 260 админпротоколов за нарушение правил карантина. Из них за нарушение условий обсервации — 53, пребывания на самоизоляции — 7. Также выписали 92 протокола за торговлю, 29 — за перевозку пассажиров сверх нормы и 78 — на физлиц. В суд попадут и 4 дела за распространение ложных слухов.

Мор и глад: Одесской области угрожает небывалая засуха, предупреждает «Таймер» (Одесса). После аномально теплой зимы в Одесском регионе и на Украине в целом ожидается такая засуха, подобно которой не случается чаще одного раза в сорок лет. Об этом сообщил председатель совета ректоров вузов области и руководитель экологического университета Одессы (он же Гидромет) Сергей Степаненко. В эфире телепередачи «Реальная жизнь» на канале «Козырь Диджитал» ученый сослался на имеющиеся у него прогнозы на лето и назвал открывающуюся перспективу «невеселой». По его словам, «последние три года являются для Одесской области маловодными». И предупредил о массовой гибели яровых культур. «Озимые, конечно, выживут лучше из-за запаса влаги, который еще был в почве, а яровые… Прогноз чрезвычайно, чрезвычайно плохой… Будет гораздо более жаркое лето, чем, к примеру, 20−10 лет назад», — уточнил Степаненко. Речь, по его словам, может идти об уменьшении будущего урожая на 15−25% по сравнению с 2019 годом, а вероятность прогнозов по засухе достигает 66−75%.