Киев, , 13:33 — REGNUM Сразу же после принятия «антиколомойского» закона Украина может получить кредит МВФ в размере в размере «несколько миллиардов долларов», заявил прессе в кулуарах Рады 16 апреля народный депутат фракции «Слуга народа»Александр Качура.

В целом, отметил депутат, речь идёт о кредите порядка $10 млрд в год — «не только от МВФ, но и от других международных доноров».

«Это не позволит нам вернуться в 90-е годы и не потерять нашу экономику», — добавил Качура.

Депутат также подтвердил, что сегодня Рада намерена принять некоторые поправки в регламент, которые существенно ускорят процесс рассмотрения правок к документу. В чем суть изменений, Качура не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее прогнозировал принятие закона в мае. Соратник Зеленского напомнил, что в конце мая Украине предстоит очень большой платеж по долгам — «то есть нам надо транш до этого получить». Сегодня, 16 апреля, Верховная рада проводит внеочередное заседание.