Москва, , 13:56 — REGNUM На территории Сирии турецкие вербовщики развернули кампанию по вовлечению местных жителей в ряды боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает anna-news.info.

Видео с задержанным представителями Ливийской национальной армии (ЛНА) сирийским боевиком появилось в социальной сети Facebook. Он обращается к соотечественникам с просьбой не верить туркам.

По словам задержанного, раньше турецкие вербовщики вывозили в Ливию радикальных исламистов, действительно желающих воевать за ПНС. Сейчас же они пошли на хитрость — обманом заманивают в ряды джихадистов ПНС сирийцев, готовых воевать на стороне главнокомандующего ЛНС Халифы Хафтара против террористов.

По данным anna-news.info, задержанного вместе с четырьмя братьями завербовали турки для войны против боевиков ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) на стороне ЛНС. Только в Ливии выяснилось, что их обманули, наняв воевать не против ИГИЛ, а в рядах джихадистов и против Хафтара. Сириец рассказал, что увидел страшную картину: полевые госпитали террористов полны больных коронавирусом.

Мужчине удалось сбежать из Ливии и вернуться домой в Сирию. О том, как сложилась судьба его братьев и товарищей, завербованных вместе с ним, ему ничего не известно. Оказавшись в Сирии, он посчитал своим долгом предупредить соотечественников, что турецкие вербовщики обманывают рекрутов.

Anna-news.info сообщает, что за последнее время Турция переправила в Ливию 7 тысяч сирийских наемников. В рядах боевиков ПНС участились случаи дезертирства. Сирийцы, обманом нанятые воевать в рядах террористов, возмущаются и стремятся покинуть их ряды.