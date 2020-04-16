Джакарта, , 13:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подписал указ, касающийся специальных посланников президента, специального аппарата президента и специального персонала вице-президента, сообщает Antara.

«Специальный штаб вице-президента может состоять не более чем из десяти специальных сотрудников», — говорится в распоряжении президента, подписанном главой государства.

Издание отмечает, что задачи, выполняемые персоналом штаба вице-президента, выходят за рамки задач, уже рассмотренных в организационной структуре министерств и других правительственных учреждений.

«При исполнении своих обязанностей специальный штаб вице-президента подчиняется вице-президенту», — говорится в указе.

В настоящее время в штабе вице-президента Маруфа Амина числятся восемь сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля 2020 года в Индонезии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 5516.

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