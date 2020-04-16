Сеул, , 13:31 — REGNUM После победы правящей партии Демократической партии «Тобуро» на выборах в Национальное собрание (парламент), прошедших 15 апреля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с посланием к нации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации президента Кан Мин Сока.

Глава Южной Кореи поблагодарил граждан за то, что они проявили активность, придя на избирательные участки несмотря на пандемию коронавируса, добавив, что явка избирателей на выборы, проведенных с соблюдением рекомендаций и политикой социального дистанцирования, поразила весь мир.

Он отметил, что активность и стремление населения придаёт силы правительству, стремящееся преодолеть кризис, а также пообещал прислушиваться к мнениям граждан, чтобы противостоять кризису.

Известно, что Мун Чжэ Ин закончил своё послание словами: «Дорогие сограждане! Я горжусь вами и уважаю каждого из вас».

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в парламент Южной Кореи победила правящая партия «Тобуро»