Москва, , 13:27 — REGNUM Всего в рамках обмена киевской стороне переданы 20 удерживаемых лиц, в Донецк и Луганск смогли вернуться 14 человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Всего за сегодняшний день киевской стороне переданы 20 удерживаемых лиц, в Донецк и Луганск смогли вернуться 14 человек. Стороны подтвердили, что снимают основания для дальнейшего юридического преследования возвращаемых лиц», — заявил Грызлов.

В районе населенного пункта Счастье представители Киева и Луганска завершили новый этап обмена, 4 человека вернулись в Луганск, 11 человек — были переданы киевской стороне.

Таким образом, сегодня удалось обеспечить обмен и между Киевом и Донецком, и между Киевом и Луганском, отметил он.

«Это важный шаг для сторон внутриукраинского конфликта, и он достигнут в результате участия руководства администрации», — сказал политик.

«Мы договорились, что на следующей встрече контактной группы стороны и посредники обсудят дальнейшие действия по обмену. Нужно двигаться к тому, чтобы между Киевом и Донбассом состоялся обмен по принципу «всех на всех», — заключил Грызлов.

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