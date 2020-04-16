Луганск, , 13:25 — REGNUM ЛНР и Украина обменялись пленными по формуле «11 на 4», заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщил 16 апреля «Луганский информационный центр».

По ее словам, обмен проходил у моста в районе населённого пункта Счастье. Она отметила, что ЛНР отдала 11 человек, а Украина — всего четырёх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что в числе лиц планируемых к передаче с украинской стороны, есть двое граждан России.

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