Чебоксары, 16 апреля 2020, 13:20 — REGNUM В прокуратуре Чувашии «комплексная проверка» выявила «достаточно большое количество недостатков», в том числе в части кадровой работы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 апреля, заявил Андрей Фомин, кандидатуру которого единогласно согласовали депутаты в качестве главы надзорного ведомства Чувашии.
В ходе обсуждения депутат Елена Васильева поинтересовалась, планирует ли Андрей Фомин заняться кадровыми вопросами: при предыдущем прокуроре были уволены (или уволились) многие сотрудники, в том числе некоторые трудоустроились в надзорные ведомства других регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Василий Пословский, который возглавлял прокуратуру Чувашии более двух с половиной лет, освобождён от должности. Его работа сопровождалась кадровыми скандалами и жалобами в связи с увольнениями сотрудников ведомства.
Напомним, в Чувашии на сессии Госсовета республики 16 апреля депутаты рассмотрели кандидатуру Андрея Фомина на пост главы регионального надзорного ведомства, согласовав его единогласно. Отметим, что Фомин служит в органах прокуратуры с 1992 года, пройдя путь от стажёра в районной прокуратуре Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма.
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