Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В прокуратуре Чувашии «комплексная проверка» выявила «достаточно большое количество недостатков», в том числе в части кадровой работы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 апреля, заявил Андрей Фомин, кандидатуру которого единогласно согласовали депутаты в качестве главы надзорного ведомства Чувашии.

В ходе обсуждения депутат Елена Васильева поинтересовалась, планирует ли Андрей Фомин заняться кадровыми вопросами: при предыдущем прокуроре были уволены (или уволились) многие сотрудники, в том числе некоторые трудоустроились в надзорные ведомства других регионов.

«Однозначно этим вопросом нужно заниматься. К сожалению, это не единственная проблема в прокуратуре республики. Комплексная проверка Генеральной прокуратуры, которая завершилась, достаточно большое количество недостатков в работе отразила, в том числе и по направлению работы с кадрами. Я полагаю, все они подлежат устранению. Существует план устранения, установлены конкретные сроки. Всеми вопросами, в том числе кадровыми, будем заниматься», — подчеркнул Андрей Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Василий Пословский, который возглавлял прокуратуру Чувашии более двух с половиной лет, освобождён от должности. Его работа сопровождалась кадровыми скандалами и жалобами в связи с увольнениями сотрудников ведомства.

Напомним, в Чувашии на сессии Госсовета республики 16 апреля депутаты рассмотрели кандидатуру Андрея Фомина на пост главы регионального надзорного ведомства, согласовав его единогласно. Отметим, что Фомин служит в органах прокуратуры с 1992 года, пройдя путь от стажёра в районной прокуратуре Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма.

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