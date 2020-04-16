Лондон, , 13:27 — REGNUM Запрос министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба премьер — министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой доставить аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) был отклонен, сообщает The Times of Israel.

Распоряжением министра экономики Израиля экспорт аппаратов ИВЛ из страны был запрещен, и этот запрет не был отменен даже после того, как запрос на продажу, поступивший из Великобритании, был подкреплен просьбой министра иностранных дел Рааба.

Интересно, что произошло это в тот период, когда Рааб исполнял обязанности попавшего в реанимацию из-за COVID-19 премьер-министра Бориса Джонсона. Израильский лидер отказал на том основании, что аппараты ИВЛ нужны израильтянам.