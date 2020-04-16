Киев, , 13:19 — REGNUM Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседания украинского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

В зале зарегистрировались 332 народных депутата — т. е. более сотни парламентариев игнорируют мероприятие.

В официальной повестке Рады пять вопросов, ключевой среди которых — внесение изменений в регламент «по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры», т.н. борьба с законодательным спамом.

Предполагается, что изменение регламента нужно Раде для оперативного принятия т.н. «антиколомойского закона», к которому ко второму чтению было подано больше 16 тыс. правок. Принятие этого документа является главным условием МВФ для выделения Украины новых траншей кредитных средств.