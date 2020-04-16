Бишкек, , 13:12 — REGNUM Правительство Киргизии намерено в течение апреля — мая вернуть на родину около 2000 соотечественников, застрявших за рубежом из-за закрытия границ между странами по причине пандемии коронавируса. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас киргизстанские власти уже договорились со своими зарубежными коллегами о том, что эти граждане смогут выехать в Киргизию.

«За некоторыми из них уже направили автобусы», — подытожил заместитель главы минздрава.

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